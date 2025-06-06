Снова в деле? Актер Милош Бикович раскрыл планы на лето

Долго отдыхать в теплый сезон звезде не придется.

Актер Милош Бикович на полноценный отпуск этим летом не рассчитывает. Об этом он рассказал во время беседы с 5-tv.ru на IV Национальной премии интернет-контента (ИРИ).

«Отдыхать, да, но недолго», — заявила звезда «Холопа» и «Вызова».

По его словам, несколько новых проектов с его участием стартуют уже этим летом и продолжатся осенью. Он не стал вдаваться в подробности, но намекнул: вторая половина лета обещает быть особенно яркой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милош Бикович дал актеру Александру Петрову отцовский совет. Звезда «Холопа» знает, что такое недосып и усталость — его сыну уже полтора года, и только сейчас актер начал приходить в форму. А вот Александр Петров сейчас как раз в самом вихре первых месяцев отцовства.

Бикович признался, что они с Петровым часто говорят о детях. И хотя звезда «Полицейского с Рублевки» еще только учится быть папой, он внимательно слушает старшего коллегу.