Почему людей тянет в заброшенные места? Психолог назвал три причины

По словам специалиста, эти пункты в совокупности подогревают эмоциональный фон.

Людям эмоционально приятно ходить по заброшенным местам, поэтому их туда так тянет. Есть три причины, которые подогревают интерес к необитаемым помещениям. О них в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

Остаточное воспоминание

По словам эксперта, у людей есть остаточное воспоминание о собственном детстве, которое посещает их в неизведанных местах. Многие, будучи маленькими, любили играть в освоение территорий. Такие забавы вызывали в них чувство собственной смелости.

«Поэтому, посещая заброшенные места, уже даже во взрослом состоянии включается эффект некой игры. Игры в детство, юность и свежесть», — поделился специалист.

Эффект колонизации

Зберовский отмечает, что в каждом человеке так же, как и у любого животного, запрограммировано освоение новых территорий. Особенно подсознательно могут понравиться места без следов присутствия других людей.

«Неизведанная территория — это место, где могут быть дополнительные ресурсы. Там можно найти что-то ценное: золотой перстень, золотые часы, раритетную книгу или старую икону. Вещи из Советского союза и реликвии, принадлежащие временам царской власти. В психологии это называется эффект колонизации», — рассказал Зберовский.

Эффект победителя

По словам специалиста, в заброшенных местах вырабатывается гормон дофамина. При этом человек проверяет себя на прочность такими действиями, ведь неизвестно, что может случиться буквально за углом неизведанной территории. Психолог отметил, что и в таком случае человек начинает уважать себя за смелость.

«Дофамин — очень сладкий, гормон любознательности. Нам страшно. Собака может наброситься, пьяный бомж выскочить или охрана, змея укусить или что-то на голову упадет. Мы проверяем себя на прочность. Мы опять же себя уважаем за то, что мы такие смелые, такие храбрые. Возникает такой эффект победителя», — поделился психолог.

Зберовский добавил, что эти три пункта в совокупности подогревают гормональный фон человека. Поэтому ощущения от посещения заброшенных территорий становятся для него очень приятными.

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