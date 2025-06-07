Саперы разминируют Запорожскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Противник регулярно предпринимает попытки сорвать работу российских военнослужащих.

Подразделения саперов 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки войск «Днепр», ежедневно занимаются разминированием территорий в Запорожской области, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или были заминированы ими. Как это происходит — смотрите в видео в материале 5-tv.ru.

В Минобороны РФ отметили, что боевики ВСУ регулярно пытаются помешать работе саперов, атакуя их группы с помощью артиллерии и беспилотников.

«Происходил сброс с агродрона, в простонародье — „Баба-яга“. Скинул он ПТМ-3 — это мина с магнитным датчиком цели с расчетом на технику: пару метров проезжает рядом — и подрыв. И также производилось дистанционное минирование с помощью ракеты: суббоеприпас М-70 — это западный кассетный вариант минирования», — рассказал об обстановке сапер с позывным «Метис».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.