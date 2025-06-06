Многоквартирный дом был поврежден в Энгельсе Саратовской области

В регионе после предупреждения Минобороны ждали атаки беспилотников.

В городе Энгельсе Саратовской области поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте происшествия и выполняют свою работу. Помощь медиков никому из жильцов не понадобилась.

«Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Прежде Бусаргин выходил на связь с согражданами и сообщал, что возможны атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам главы региона, соответствующее предупреждение поступило от Минобороны. В связи с угрозой он распорядился привести в полную готовность экстренные службы и системы оповещения.

К утру глава региона снова вышел на связь и заявил, что в результате атаки БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий.



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