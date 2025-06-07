Подростков задержали за демонстрацию нацистского приветствия на фоне Знамени Победы в Волгодонске

Несколько подростков продемонстрировали нацистское приветствие на фоне Знамени Победы в Волгодонске, все ради популярности в соцсетях. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В сеть фото несовершеннолетние выложили, чтобы «набрать лайков».

«Говорят, „хайпили“. Хотели, чтобы фото набрало много просмотров. Извинились, сказали, что больше не будут», — пояснил источник.

По имеющимся данным, на учете в полиции школьники не состоят. Дело по факту инцидента тоже пока не возбудили.

А в Обнинске в мае, сразу после празднования 80-летия Победы, дети осквернили флаг, выполненный в цветах георгиевской ленты. Инцидент, произошедший в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0», попал на камеры видеонаблюдения. Об этом писал ранее 5-tv.ru.

Свой поступок ученики второго и четвертого классов объяснили в полиции. По его словам, мальчики не понимают, за что конкретно их задержали сотрудники правоохранительных органов. Они сказали, что просто играли с «цветной тряпочкой», бегали с ней, пытались ее в фонтан заткнуть и ничего плохого якобы не подразумевали.

Публичное осквернение георгиевской ленты в России уголовно наказуемо. С 2022 года лента относится к символам воинской славы и ее использование допускается только в целях, связанных с исторической памятью.