В Новосибирске трое мужчин напали на съемочную группу РЕН ТВ с палками

В Новосибирске трое мужчин, вооружившись палками, напали на съемочную группу РЕН ТВ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Место происшествия — улица Караваева, Дзержинский район. Журналисты выполняли редакционное задание, когда на них набросились неизвестные с палками. Обстоятельства инцидента уточняются.

«Правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 „Дзержинский“ УМВД по г. Новосибирску», — сказано в сообщении.

В отношении нападавших проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что напавший на корреспондента телеканала «78» оказался бывшим работником УФСИН. Его зовут Юлий Жидков. В 1990-е годы он работал фельдшером в «Крестах». После увольнения начал пробовать себя в бизнесе, открыл множество ИП. В настоящий момент разрабатывает и продает микроскопы.

Юлий напал на журналистку, когда она снимала сюжет о 18-летнем парне, у которого руках разорвалась петарда. Она побеседовала с семьей юноши, вышла на лестничную клетку и столкнулась там с Жидковым — жителем дома. Мужчина схватил девушку, вытащил на улицу и начал избивать.