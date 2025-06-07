«Люблю танцевать под Кадышеву»: Федункив рассказала о музыкальных предпочтениях

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 37 0

Федункив призналась в любви к музыке Кадышевой

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По ее мнению, в композициях певицы есть место и для патриотизма, и для широкой русской души, и для страданий.

В музыке народной артистки России Надежды Кадышевой есть душа. А еще под нее хорошо танцевать. Об этом в эксклюзивной беседе 5-tv.ru рассказала актриса Марина Федункив.

Артистку спросили о том, что раньше она любила слушать. Ответом стало неожиданное признание.

«Наверное, все думают, что я люблю (танцевать. — Прим. ред.) под Надежду Кадышеву. А я люблю под Кадешеву!» — рассказал Федункив.

Звезда «Реальных пацанов» поделилась и тем, что на ее родном Урале было распространено рок-движение. Кроме песен Кадышевой, артистка любила творчество групп «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус».

Также, по словам актрисы, существуют три типа музыки: для души, для головы и для ног. По ее мнению, Кадышева отлично подходит в категорию «для ног». Однако Федункив призналась, что концерты посещает редко, поэтому на выступлении ансамбля «Золотое кольцо» ее вряд ли можно будет увидеть.

Артистка рассказала, что народные песни сейчас популярны из-за тренда на любовь к Родине. По ее словам, в треках Кадышевой есть место и для патриотизма, и для широкой русской души, и для страданий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Надежда Кадышева стала популярна среди молодежи.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:09
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
20:40
«Люблю танцевать под Кадышеву»: Федункив рассказала о музыкальных предпочтениях
20:15
В МИД РФ назвали манипуляцией договоренностями отказ Киева принять тела военных
19:55
В Подмосковье пожар на складе с горючей жидкостью и газовыми баллонами
19:35
Генерал Зорин: передача Украине тел погибших боевиков ВСУ не состоялась
19:15
МакSим впервые за долгое время появилась на публике

Сейчас читают

«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
Сергею Жукову не давали в детстве смотреть сцены с поцелуями по телевизору
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025