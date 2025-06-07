В Верховной раде назвали Зеленского патологическим вруном

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 56 0

Депутат Верховной рады Дмитрук назвал Зеленского патологическим вруном

Депутат Верховной рады Дмитрук назвал Зеленского патологическим вруном

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее он заявил, что именно лидер киевского режима отказывается принимать тела погибших украинских боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел обмануть всю Российскую Федерацию. Он является патологическим вруном. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Нужно понимать — Зеленский патологический врун. Он обманул (российского президента Владимира. — Прим. ред.) Путина и всю Российскую Федерацию перед тем, как стать президентом. Мы все помним, он шел президентом мира», — заявил Дмитрук.

Как отметил Дмитрук, после своего прихода к власти Зеленский лгал в лицо Владимиру Путину на первых встречах «и продолжает обманывать его по сегодняшний день».

Ранее днем депутат написал в своем Telegram-канале о том, что именно лидер киевского режима отказался принимать тела погибших украинских боевиков. Он отметил, что Россия пытается «в рамках христианской гуманитарной миссии» передать шесть тысяч павших солдат в одностороннем порядке властям Незалежной. Кроме этого, по словам Дмитрука, Зеленский отказался от возвращения военнопленных, в числе которых были тяжелобольные.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ отказ Киева принять тела военных назвали манипуляцией договоренностями.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
«Буду жить теперь один»: Лепс спел песню Шнурова
22:30
«Он заплатит за это»: Трамп пригрозил Маску за поддержку демократов
22:10
Пожар на складе с горючей жидкостью в Пушкино локализован
21:50
Запрет на съемки, Кадышева и стриптиз: что будет на свадьбе Ксении Бородиной
21:30
В Верховной раде назвали Зеленского патологическим вруном
21:09
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»

Сейчас читают

«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
Сергею Жукову не давали в детстве смотреть сцены с поцелуями по телевизору
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025