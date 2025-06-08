Войска закрепляются на новых позициях и продолжают успешное наступление.

Показательной вышла очередная встреча спонсоров на базе в Рамштайне, впервые глава Пентагона отсутствовал. Притом что он вообще-то был в Европе. Глава министерства обороны США Пит Хегсет приехал на саммит министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Был в 250 километрах от Рамштайна, но не приехал.

Но позже объяснился: «Америку больше интересует Индо-Тихоокеанский регион, а вы тут в Европе дальше сами».

Фокус Вашингтона действительно смещается с Украины.

В среду состоялся четвертый прямой телефонный разговор российского президента с американским, и за час десять минут лидеры успели обсудить Украину, переговоры в Стамбуле, иранскую ядерную сделку, Ближний Восток, конфликт между Пакистаном и Индией, а также перспективы восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях.

Как мы понимаем, с учетом работы переводчиков за час и десять минут обсудить такой набор вопросов можно при одном условии — если про каждый по чуть-чуть. В том числе и про Украину чуть-чуть.

У прездента США Дональда Трампа была возможность выслушать и киевскую сторону. В Вашингтон приехала украинская делегация во главе уже не с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Выводы после сцены в Овальном кабинете сделаны. С главой его офиса теперь разговаривает Белый дом. Он попытался запугать американцев — мол, если не помочь Киеву сейчас, дальше конец.

Вот такую карту показывали делегаты на встречах с политиками и представили ее в украинском посольстве в Вашингтоне. Это якобы наши планы на ближайшие два года: освободить весь Донбасс, создать буферную зону вдоль приграничья и к концу 2026 года выйти к Днепру, перейти его и освободить, зачистить заодно Днепропетровск, Харьков, Сумы, Полтаву, Одессу и Николаев. Понятно, что это лишь грошовые ужасы Зеленского, но, как говорится, сказка ложь, да в ней намек.

Мы ведь и правда сейчас освобождаем Донбасс и создаем буферную зону неплохими темпами. В среднем по селу в день. И до Одессы еще очень далеко, а вот Сумы и Харьков уже действительно можно в хорошую погоду рассматривать в камеру ударных FPV-дронов. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

У них нет выходных, нет ограниченных временем рабочих смен, 24/7 длится их боевой труд, говорят артиллеристы 25-й армии группировки «Запад». Но не сетуют — ведь в защите Родины перерывов быть не может.

Зато при такой бдительности удается поймать противника даже в самый, казалось бы, неурочный час. Когда он максимально уязвим.

«Сегодня около пяти утра пришла информация, что производится ротация украинских боевиков. Разведка сообщила координаты, и огнем орудия была сорвана ротация живой силы противника», — рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» 25-й армии группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Манул».

Два-три выстрела — и неминуемое поражение цели. Отличный коэффициент полезного действия, хвалятся бойцы с улыбкой. Но главное — не собственные амбиции и рекорды в поражении целей, а неподдельная реакция штурмовиков, которых артиллеристы поддерживают в наступлении.

«Да, это одна из важнейших задач. И даже когда мы встречаемся с незнакомыми парнями, они спрашивают: «Откуда?», и есть благодарность, есть слова: «Спасибо за поддержку», — прокомментировал номер артиллерийского расчета 25-й армии группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Томат».

А это как раз штурм Редкодуба, который группировка «Запад» освободила на этой неделе. Перед заходом пехоты и установки в поселке российских триколоров здесь плотно поработали и реактивщики, и артиллеристы, и наши беспилотники.

Освобождение Редкодуба дает нашей армии сразу три вектора: выход на Славянско-Краматорскую агломерацию, возможность развернуть наступление в сторону Изюма, а также возможность перерезать часть путей снабжения ВСУ в Красном Лимане.

От Редкодуба нашим войскам удалось подвинуться к Карповке и закрепиться на окраине села. Активнее стали бить противника в Новом Мире и Глущенково. Армия уверенно продвигается и укрепляет позиции. Особенно заметные успехи на Сумском направлении. Там за неделю освобождено сразу четыре населенных пункта: Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка, эти села находятся на севере от города Сумы.

«В любом случае, да, наши русские парни духом сильнее — противник без поддержки НАТО совершенно слаб. Сколько таких случаев было, когда мы доходим до опорника, а противник просто с поднятыми руками выходит и сдается. Победа будет за нами!» — поделился боец 25-й армии группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Люк».

До штурма оккупированного Херсона еще не близко. Но наша авиация нанесла точный двойной удар ФАБами по зданию украинской областной военной администрации. Сначала сбив с козырька крыши бетонный тризуб, а затем добив объект второй авиабомбой.

В Часовом Яре продолжаются бои позиционные, большая активность на окраине города.

На этом направлении работают бойцы отряда «Русь» южной группировки войск. Вот мы наблюдаем работу слесарей-механиков добровольческого корпуса, которые адаптируют гражданскую технику под свои штурмовые задачи. Словно портные или хирурги они кроят, отрезают, сшивают. Вот фронтовой «Кулибин» удалил верх у машины, превратив ее в кабриолет, так во время движения стрелку проще контролировать небо. Пару дней — и готово, говорит мастер, поставивший боевой тюнинг на поток.

«Здесь наваривается сзади кресла, чтобы стрелок мог сидеть. Трехсотого можно всегда положить. Помимо „Нив“, и „буханки“ делаем. Мотоциклы, квадроциклы, все здесь делаем», — рассказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Борман».

«Это тот самый случай, когда „крышу сносит“ исключительно для пользы дела. „Ниву“ переделали под пикап. И по этой груде металла на этом фронтовом сервисе мы понимаем, сколько подобных механическо-пластических операций они сделали», — рассказал корреспондент.

Но все эти, казалось бы, мелкие операции складывают фундамент победы в операции главной для нашей страны — специальной военной. Которая уже давно переросла в народную отечественную.