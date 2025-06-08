Минобороны РФ: российская сторона готова выполнить договоренности по обмену

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 45 0

К району передачи прибывают репатриационные поезда с телами погибшими боевиками ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Российская сторона готова выполнить договоренности по обмену военнопленными и передаче тел с Украиной. Об этом сообщили представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин в беседе с 5-tv.ru.

«Российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров, и в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны по форме одежды и району, где были найдены», — сказал он.

По словам Зорина, в сторону района для передачи прибудут репатриационные поезда с еще одной партией тел. Россия готова выполнить свои обязательства — вернуть шесть тысяч погибших боевиков ВСУ, найденных в зоне СВО.

Генерал-лейтенант отметил, что, к сожалению, Киев пока не подтвердил, что готов получить эти тела. Есть опасения, что попытка обмена будет перенесена на следующую неделю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что губернатор Запорожской области выложил списки идентифицированных тел боевиков ВСУ.

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