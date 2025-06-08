Губернатор Запорожской области выложил списки идентифицированных тел бойцов ВСУ

Перечень состоит из 97 имен.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), от тел которых при обмене отказался Киев.

По словам губернатора, списки обнародованы для опознания погибших родственниками.

В перечне представлены 97 имен. Балицкий отметил, что украинская сторона не забрала почти 100 тел своих военных из-за нежелания отдавать компенсации близким.

Помощник президента России Владимир Мединский до этого заявлял, что Украина неожиданно поменяла дату приема тел погибших и обмена военнопленными на неопределенную. Он уточнил, что Украине следует соблюдать согласованный график и следовать всем договоренностям, достигнутым на втором раунде переговоров в Стамбуле.

При этом замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин передавал, что Россия на опережение отправила Украине предложение о передаче тел погибших военных, а также выразила готовность к реализации договоренностей уже на этой неделе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ назвали манипуляцией договоренностями отказ Киева принять тела военных.