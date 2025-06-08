Захарова указала на возможный запрет НАТО забирать тела ВСУ

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Захарова указала на возможный запрет НАТО забирать тела ВСУ

Мария Захарова

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Российская сторона готова выполнить все договоренности с Незалежной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под вопрос, кто именно стоит за отказом Украины забирать тела боевиков ВСУ. Об этом она заявила в своем Telegram-канале после комментария генерал-лейтенанта Александра Зорина.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из НАТОвцев запретил?» — задала она прямой вопрос.

Зорин сообщил о том, что российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной по обмену военнопленными и передаче тел. По его словам, Россия доставила в район обмена 1212 тел боевиков, подготовленных к репатриации.

Ранее 5-tv.ru объяснял причины отказа Украины возвращать тела боевиков. По мнению официального представителя МИД России, власти Киева руководствуются идеологией, отвергающей ценность человеческой жизни. Украинская власть не проявляет заботы о своих гражданах ни при жизни, ни после смерти.

Это легко объяснить: еще в 2023 году Киев объявил выплаты в размере 257 тысяч долларов за каждого погибшего, однако ни один украинец таких средств так и не получил.

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