Под палящим солнцем с лопатой: названы три главные болезни дачников

Желание вскопать грядку иногда приводит к инфаркту миокарда.

У тех, кто усердно трудится на дачном участке без соблюдения мер осторожности, могут произойти серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Первое, что может грозить любителям дачи, — это сердечно-сосудистые заболевания. Эксперт пояснила, что долгие статичные позы, в которых необходимо находиться во время работы, мешают нормальному кровотоку, повышают нагрузку на сердце и сосуды и создают предпосылки инфаркта миокарда, гипертонических кризов, инсультов.

Другая угроза — инфекционные заболевания, которые переносят клещи. Многие полагают, что встретиться с этими насекомыми можно только в лесополосах, однако мнение ошибочно. Зараженные клещи обитают и на загородных участках. Для предотвращения укуса стоит следовать следующим правилам: обрабатывать одежду репеллентами, осматривать кожу каждые два часа, носить светлую одежду с манжетами.

Причиной частых болезней специалист назвала пренебрежение регулярностью приема медикаментов, редкое питание и сбитый график дня. Малое потребление жидкости приводит к обезвоживанию организма, а также к густой крови и повышенному артериальному давлению.

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