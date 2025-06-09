«Несчастные дети»: на принца Гарри и Меган Маркл вновь обрушился хейт

Герцоги Сассекские поделились моментами с празднования дня рождения дочери.

Британского принца Гарри и его жену Меган Маркл осудили за неряшливый внешний вид на праздновании дня рождения их дочери. Возмущенные комментарии пользователей сети цитирует издание 7Дней.ru.

Дочери герцогов Сассекских Лилибет 4 июня исполнилось четыре года. Ее мама поделилась моментами празднования, однако многие обратили внимание не на веселое времяпрепровождение семьи, а на ее внешность.

Пользователи сети посчитали, что монаршие особы выглядят неряшливо, особенно если учесть, что они находились в общественном месте.

Фото. видео: www.globallookpress.com/Rick Madonik; Instagram*/meghan; 5-tv.ru

«Интересно, есть ли у Меган Маркл расческа? Она собирается сделать прическу Лили?»;

«Волосы девочки нужно расчесывать, и она немного похудела с тех пор, как мы видели ее на последних фотографиях»;

«Дети несчастные, одежда мятая», — возмущалась общественность.

При этом день знаменитая семья провела активно: и дети, и родители катались на аттракционах, наслаждались едой и познакомили Лилибет с принцессой Эльзой из мультфильма «Холодное сердце».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легенда кантри Долли Партон отказалась принимать участие в съемках шоу Меган Маркл.

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