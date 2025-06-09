Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса-2025» внесли коррективы в транспортное движение в центре Санкт-Петербурга.

С 5 июня по 5 июля включительно запрещена остановка транспортных средств на Биржевой площади у Ростральных колонн. Также в различные периоды времени запрет на остановку распространяется на следующие участки:

— 9 июня с 09:00 до 06:00 11 июня и с 16:00 28 июня до 06.00 29 июня — Университетская набережная д. 1-3 и д. 3;

— 10 июня и 18 июня с 00:00 до 08:00 — Университетская набережная, д. 3;

— 11 июня с 00:00 до 15:00 — Мичуринская улица вдоль д. 1, Петровская набережная, напротив д. 6-8;

— 20 июня с 00:00 до 09:00 — проезд от Певческого моста до Дворцовой площади, Биржевой проезд вдоль д. 43 по Биржевой площади.

Движение транспортных средств будет ограничено в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса-2025» 1/6 5-tv.ru 2/6 5-tv.ru 3/6 5-tv.ru 4/6 5-tv.ru 5/6 5-tv.ru 6/6 5-tv.ru

На сутки, 27 июня, установлен запрет на стоянку транспорта на Конюшенной площади вдоль дома № 1.

С 5 июня по 1 июля в различные периоды времени будет сужена проезжая часть на нескольких участках дорог:

1) Дворцовая наб. от д. 34 до д. 38 (сужение на одну полосу):

• 19 июня с 09:00 до 06:00 20 июня;

• 22 июня с 07:00 до 23:59 23 июня;

• 30 июня с 02:00 до 08:00 02 июля.



2) Адмиралтейская набережная вдоль д. 4:

• 9 июня с 09:00 до 06:00 10 июня;

• 10 июня с 09:00 до 06:00 11 июня.



3) Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади и Университетская набережная, д. 3:

• 10 июня с 08:00 до 06:00 11 июня;

• 18 июня с 08:00 до 06:00 19 июня.



4) улица Мичуринская вдоль д. 1 и Петровская набережная напротив д. 6-8:

• 11 июня с 15:00 до 06:00 13 июня.



5) от перекрестка Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд в направлении к Университетской набережной (сужение на одну полосу):

• 15 июня с 22:30 до 08:00 30 июня.



6) от перекрестка Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд в направлении к Университетской набережной (сужение на две полосы):

• 15 июня с 22:30 до 06:00 16 июня;

• 16 июня с 22:30 до 06:00 17 июня;

• 17 июня с 22:30 до 06:00 18 июня;

• 25 июня с 22:30 до 08:00 26 июня.



7) Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной к Троицкому мосту:

• 15 июня с 23:00 до 10:00 01 июля.



8) от перекрестка Каменноостровский проспект — Петровская набережная в направлении к Дворцовой набережной:

• 16 июня с 22:30 до 07:40 17 июня;

• 17 июня с 22:30 до 07:40 18 июня;

• 18 июня с 22:30 до 06:00 19 июня;

• 19 июня с 22:30 до 07:00 20 июня;

• 29 июня с 22:30 до 07:00 30 июня;

• 30 июня с 22:30 до 07:00 01 июля.



9) Биржевой проезд вдоль д. 43 по Биржевой площади и проезд от Певческого моста до Дворцовой площади:

• 20 июня с 09:00 до 09:00 02 июля.



10) Дворцовая набережная вдоль д. 4-6, д. 10, д. 22, д. 24, д. 30, д. 32:

• 22 июня с 07:00 до 07:00 02 июля.



11) от перекрестка Университетская набережная — съезды с Дворцового моста в направлении к Дворцовой набережной (сужение на одну полосу):

• 22 июня с 23:00 до 08:00 30 июня.



12) Дворцовая набережная от д. 34 до д. 38 (сужение на две полосы):

• 24 июня с 00:00 до 02:00 30 июня.



13) Адмиралтейская набережная от Дворцового моста к Адмиралтейскому проезду:

• 24 июня с 00:00 до 02:00 30 июня.



14) Конюшенная площадь вдоль д. 1:

27 июня с 00:00 до 09:00 часов 29 июня



С 11 июня в различные периоды времени будет запрещено движение по 6 участкам дорог, в том числе по съездам с Благовещенского и Дворцового мостов:



1) перекрестки набережная Лейтенанта Шмидта — Университетская набережная и Английская набережная — съезды с Благовещенского моста:

• 11 июня с 20:35 до 21:10 часов;

• 12 июня с 21:00 до 21:30 часов;

• 13 июня с 01:50 до 02:30 часов

2) перекрестки Каменноостровский проспект — Петровская набережная и Дворцовая набережная — съезды с Суворовской площади:

• 11 июня с 21:50 до 01:30 12 июня;

• 12 июня с 21:50 до 02:15 13 июня.



3) перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд:

• 11 июня с 21:20 до 01:30 12 июня;

• 12 июня с 21:50 до 02:15 13 июня.



4) Дворцовая набережная в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту:

• 21, 22, 23, 24, 30 июня и 1 июля с 00:01 до 07:00.



5) перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд:

• 24 июня с 00:01 до 08:00 25 июня;

• 30 июня с 00:01 до 08:00.



6) от перекрестка Каменноостровский проспект — Петровская набережная в направлении к Дворцовой набережной:

• 25 июня с 23:30 до 18:00 29 июня.



Ближе к дате проведения праздника изменятся маршруты общественного транспорта и станут недоступны для передвижения Троицкий и Дворцовый мосты.





Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала