«Было довольно хорошо»: Павел Дуров про четыре дня во французской тюрьме

Кормили предпринимателя рыбой, после чего он смог 200 раз отжаться.

Основатель Telegram Павел Дуров поделился подробностями своего содержания во французской тюрьме. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В местах лишения свободы предприниматель провел всего четыре дня, однако за это время успел многое для себя отметить.

Так, он сообщил, что в помещении, где его содержали, не было окон, а сам блок был из бетона. Связи Дурова лишили, но оказалось, что для него это привычно, ведь телефоном он пользуется не так часто.

«Я не пользуюсь телефоном уже почти год. У меня не было SIM-карты в нем. Я просто использовал его для тестирования Telegram, приложения, потому что у нас постоянные обновления продукта. Мне приходится тестировать его как минимум два раза в неделю», — пояснил он.

Гаджет бизнесмен находит отвлекающим, и поэтому даже не носит его с собой.

«Я также считаю, что он может нанести вред моей личной жизни. И я не думаю, что это необходимое устройство для меня. Когда хочу сосредоточиться на чем-то, лучше воспользуюсь ноутбуком или iPad, сделаю несколько заметок или пообщаюсь со своей командой. Не хочу просто открывать телефон и пропадать там, поглощая короткий контент», — сказал собеседник.

Условия содержания предпринимателя оставляли желать лучшего — узкая кровать без белья, отсутствие подушки, тонкий матрас. И все же не забыли в тюрьме про коврик для йоги, правда, тоже не плотный — сантиметр или полдюйма, по словам Павла.

Среди неприятных моментов Дуров отметил мигающий свет, что его раздражало. При этом предпринимателя изолировали от остальных заключенных.

«Это была одиночная камера, так сказать. Других людей там не было», — добавил он.

Еда оказалась скудной, но выбор устроил бизнесмена, ведь он привык немного есть.

«Думаю, они сделали для меня исключение в отношении еды. Так что все было в порядке. Я был в порядке. Было довольно хорошо. Знаете, я не ем мясо и фастфуд. Так что мне хватало рыбы, чтобы я мог сделать свои 200 отжиманий утром и 200 приседаний», — заключил Дуров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров расценил задержание во Франции как нападки страны на своего союзника.