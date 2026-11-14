Сбой в работе Радио Судного дня: что известно о прекращении вещания

В пятницу, 13 ноября, в эфире радиостанции УВБ-76 — ее также называют «Радио Судного дня» и «Жужжалкой» — произошел сбой.

Перерыв в вещании составил более, чем два часа.

«Аудиозаписи и спектрограммы аппаратного мониторинга частоты станции демонстрируют, что инцидент связан с возникшей в ходе проведения плановых работ на оборудовании технической неисправностью», — значится в сообщении Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В 13:47 по московскому времени радиостанцию выключили на техобслуживание.

Уже в 14:27 передатчик дал сбой: сигнал скакал по мощности, в звуке слышались хрип и треск. Дефект постепенно усиливался, искажая передачу чаще и дольше.

Через 13 минут, в В 14:40 мощность передатчика упала ниже критической и стабильная передача сигнала прекратилась.

«Сам дефект коммутации можно охарактеризовать как плохой механический контакт разъема, специфический перемежающийся отказ полупроводникового элемента или нарушение целостности пайки компонента на печатной плате», — отметили в Telegram-канале «Жужжалки».

После пропажи сигнала УВБ-76 частоту стали занимать радиохулиганы — включали музыку и посторонние сигналы. Передатчик выключили на аварийный ремонт. В 16:58 «Радио Судного дня» продолжило работу. Неисправность устранили, дальше сигнал снова шел стабильно и без сбоев.

УВБ-76 — российская военная радиостанция. Ее основной сигнал — повторяющееся жужжание, похожее на статический шум, из-за чего станцию прозвали «жужжалкой». Иногда на фоне шума звучат голоса: цифры и русские имена. Считается, что так передают секретные сигналы.

Точное место станции неизвестно. По одной из версий, с 2010 года она вещает из деревни Керро в Ленинградской области. Слушать ее можно онлайн — на сайтах и в приложениях, а также на коротких волнах, частота 4625 кГц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.