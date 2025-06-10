По-домашнему: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров скромно отметили годовщину свадьбы

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров скромно отметили годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева скромно отметила годовщину свадьбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Пара состоит в браке 12 лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров скромно отметили годовщину свадьбы. Пара даже в ресторан не пошла, сообщил 7Дней.ru.

Сначала Кудрявцева коротко поздравила мужа в сети с важной датой. Затем она поделилась со своими подписчиками кадрами семейной идиллии: они с Макаровым сидели на полу, пока их дочка играла рядом.

Однако поклонники пары остались недовольны. Они подозревают, что Кудрявцева в очередной раз поссорилась с мужем. По их мнению, причиной конфликта может быть алкоголь. Ведь пару месяцев назад Кудрявцева намекала, что пагубная привычка ее мужа вернулась.

При этом среди фанатов также распространяется другая версия. Так, причина отсутствия пышного торжества — плотный график Леры Кудрявцевой. Накануне годовщины ведущая работала на премии МУЗ-ТВ, а на следующий день ее ждали на ТЭФИ.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились 12 лет назад. В 2018 году у них родилась долгожданная дочь, которую они назвали Марией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов ответил на слухи о беременности Ковальчук.

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