«Важный канал»: с чем связано желание Евросоюза ввести новые санкции против РФПИ

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Введение санкций против РФПИ в ЕС связано с желанием затянуть конфликт на Украине

«Важный канал»: с чем связано желание ЕС наложить новые санкции

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Российский фонд прямых инвестиций активно способствует восстановлению сотрудничества между Россией и США.

Заявление Еврокомиссии (ЕК) о новых санкциях против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) связано с желанием затянуть конфликт на Украине. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы», — сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ активно способствует восстановлению сотрудничества между Россией и США, а также участвует в миротворческих инициативах России. А предложения о санкциях нацелены на препятствование развитию деловых связей между российским и европейским бизнесом, которым фонд помогает налаживать сотрудничество внутри России.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК предложила ввести санкции против РФПИ и его дочерних компаний, ограничивая ключевой источник финансирования проектов по модернизации российской экономики и усилению промышленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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«Важный канал»: с чем связано желание Евросоюза ввести новые санкции против РФПИ

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