Российский фонд прямых инвестиций активно способствует восстановлению сотрудничества между Россией и США.

Заявление Еврокомиссии (ЕК) о новых санкциях против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) связано с желанием затянуть конфликт на Украине. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы», — сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ активно способствует восстановлению сотрудничества между Россией и США, а также участвует в миротворческих инициативах России. А предложения о санкциях нацелены на препятствование развитию деловых связей между российским и европейским бизнесом, которым фонд помогает налаживать сотрудничество внутри России.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК предложила ввести санкции против РФПИ и его дочерних компаний, ограничивая ключевой источник финансирования проектов по модернизации российской экономики и усилению промышленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2».