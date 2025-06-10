Еврокомиссия выступила с инициативой ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции для «Северного потока 1» и «Северного потока 2». Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых сделках, касающихся трубопроводов «СП», — отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен заявила, что возврата к прежним отношениям не будет, предлагая при этом снизить верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить запрет на операции в системе SWIFT, добавив полный запрет на финансовые транзакции. Предлагается ввести ограничения на 22 российских банка, а также на финансовые учреждения в третьих странах, которые способствуют обходу санкций в торговле с Россией.

Также планируют ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов. Обновленные меры охватывают финансовый сектор и энергетику, усиливая давление и меняя правила взаимодействия с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЕС недосчитались миллиарда евро после очередной инициативы фон дер Ляйен.