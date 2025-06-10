Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
Цены на нефть могут упасть до 45 долларов за баррель.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt
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Еврокомиссия выступила с инициативой ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции для «Северного потока 1» и «Северного потока 2». Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых сделках, касающихся трубопроводов «СП», — отметила глава ЕК.
Фон дер Ляйен заявила, что возврата к прежним отношениям не будет, предлагая при этом снизить верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить запрет на операции в системе SWIFT, добавив полный запрет на финансовые транзакции. Предлагается ввести ограничения на 22 российских банка, а также на финансовые учреждения в третьих странах, которые способствуют обходу санкций в торговле с Россией.
Также планируют ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов. Обновленные меры охватывают финансовый сектор и энергетику, усиливая давление и меняя правила взаимодействия с Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЕС недосчитались миллиарда евро после очередной инициативы фон дер Ляйен.
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