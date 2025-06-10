Канье Уэст опять сменил имя — теперь он Йе Йе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Рэпер Канье Уэст сменил фамилию

Канье Уэст он же Йе опять сменил имя

Фото: Javier Rojas/Zuma/ТАСС

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Рэпер не торопится публично комментировать свое решение, журналисты узнали о нем из документов.

Рэпер Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь он Йе Йе (Ye Ye), пишет издание New York Post со ссылкой на документы.

О том, что артист изменил имя, стало известно после того, как светский отдел издания Page Six получил документы, в которых финансовый директор Канье Уэста Gold Digger указал рэпера как Ye Ye. New York Post уточняет, что раньше музыкант всегда подписывался как Ye West.

Об изменении имени также говорит тот факт, что все компании Уэста, в том числе Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc., указывают его новое имя в графе «Имя менеджера или участника». Page Six надеются получить комментарий от официального представителя артиста, но пока этого не произошло.

Рэпер не заявлял публично о своем намерении изменить имя. Однако в начале июня он писал в социальной сети Х, что удаляет свой аккаунт, в котором фигурирует его настоящее имя.

«Я наконец-то перестану использовать Twitter @kanyewest, потому что мое имя Ye. Создам аккаунт Ye, и все будет как есть», — написал Канье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что между Ким Кардашьян и Канье Уэстом разразился скандал.

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