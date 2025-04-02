Битва за детей: между Ким Кардашьян и Канье Уэстом разразился скандал

Новый скандал с участием Ким Кардашьян и Канье Уэста. Из-за чего звезда реалити-шоу подала на рэпера в суд? И в каких страшных вещах тот обвинил ее в ответ? Правда, что Канье хочет отобрать у Ким детей? Почему он считает, что в семье матери им грозит смертельная опасность? И как в этой истории замешан Пи Дидди, который сидит в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии и торговле людьми? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Канье Уэст за гранью добра и зла. Он просто фантастический психопат. Все его поступки об этом свидетельствуют», — заявил светкий журналист Роман Миров.

«Артист такого ранга так себя не может вести. И психически здоровый артист тоже не может так себя вести», — подчеркнул светский журналист Леван Тодуа.

Голливуд обсуждает очередные разборки между Канье Уэстом и Ким Кардашьян. По данным СМИ, звезда реалити направила в суд требование лишить ее бывшего мужа родительских прав. Якобы она боится, что тот плохо влияет на их четверых детей.

«В Калифорнии, чтобы лишить отца родительских прав, Ким необходимо будет доказать одно из оснований. Например, добровольный отказ отца от от детей. Возможно, антисоциальный образ жизни отца — это употребление алкоголя, наркотиков, просмотр в присутствии детей какого-то нежелательного контента и другие какие-то негативные последствия», — объяснил адвокат Валерий Путин.

Поведение рэпера уже давно беспокоит его друзей и близких. Высказывания и поступки артиста становятся все более безумными. За последние годы он дрался с папарацци, называл себя расистом и признавался в любви Гитлеру.

«Однажды во время выступления в Австралии он просто отказался продолжать концерт, пока все не поднимутся со своих мест. Увы, присутствовали инвалиды, которые физически не могли это сделать. Тем не менее концерт не продолжался», — рассказал журналист Миров.

Ким долгое время никак не комментировала выходки экс-супруга и не препятствовала его встречам с дочерьми и сыновьями.

«Когда у человека есть хроническая шизофрения, раздвоение личности, да, это все общедоступный факт, этот диагноз ему медики ставили, к такому человеку относятся очень осторожно в плане того, чтобы не усугубить его состояние», — отметил журналист Тодуа.

Знаменитость не изменила своего мнения даже после того, как Канье и его нынешняя жена Бьянка Цензори угодили в пикантный скандал. Они занимались интимными ласками у всех на виду во время заплыва на гондоле в Венеции. Тогда пару даже хотели привлечь к уголовной ответственности. Им чудом удалось избежать суда.

«По законам Италии им могло бы грозить либо штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет», — уточнил адвокат Путин.

Недавно Канье и Бьянка в очередной раз шокировали общественность. Девушка пришла на музыкальную церемонию в абсолютно прозрачном платье и без белья. А через несколько дней после этого ходила по улице в полиэтиленовом дождевике на голое тело. Интернет-пользователи начали требовать ареста пары. Или хотя бы выписать им солидный штраф. Но главное — изолировать от детей Уэста.

«И чему это учит детей? Все это отвратительно».

«Это травматично и очень грустно. Какой ужасный пример им приходится видеть».

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По словам друзей Ким, именно после «обнаженных» выходов Бьянки она начала терять терпение. Но все равно отпускала наследников к отцу. Правда, просила, чтобы при них женщина одевалась прилично и не баловала детей сладостями и гаджетами.

«Ким относится с сочувствием к Бьянке, потому что она стала заложницей психопата-рэпера, который заставляет ее делать все то, чего ему только в голову может прийти, взбрести. Называйте как угодно. Хочет, чтобы она разделась — ей приходится раздеваться. Хочет, чтобы она участвовала в каких-то скандалах — ей приходится это делать», — выразил мнение журналист Миров.

Но недавно случилось то, что окончательно вывело Кардашьян из себя. В новом треке Канье она услышала голос своей старшей дочери Норт. Кроме девочки в композиции отметился Пи Дидди, который сейчас находится за решеткой по обвинению в сексуальном насилии и торговле людьми. Он благодарит Уэста за поддержку в трудное время. А тот называет скандально известного коллегу своим отцом в мире музыки.

«Если даже его признают виновным во всех тяжких преступлениях, которые совершил Пи Дидди, Канье Уэст сказал: „Я встану и буду всегда его поддерживать“. Он же даже с лозунгами и с поддержками в запрещенных соцсетях выставлял посты, чтобы Пи Дидди освободили», — уточнил Леван Тодуа.

Кардашьян пришла в ужас и попыталась запретить распространение песни через суд. Вскоре ситуация накалилась до предела. Когда Норт гостила у отца, тот устроил вечеринку, куда пригласил обвиненных в изнасиловании братьев Тейт. Узнав об этом, Ким примчалась и забрала девочку. А потом подала еще один иск — о запрете Уэсту видеться с дочерью и остальными детьми.

«Любой адекватный человек, в том числе родитель, просто был в шоке. Любого родителя вывел бы тот факт, что их дети как-то связаны с Пи Дидди», — подчеркнул Роман Миров.

Тем временем сам Канье заявил, что наследникам опасно находиться вовсе не с ним, а с их матерью. По мнению рэпера, представители семейства Кардашьян ради популярности готовы на все и могут сломать детскую психику. Музыканту не понравилось, что все та же Норт с разрешения Ким снялась в клипе певицы FKA Twigs и, по мнению отца, была слишком откровенно одета. А потом рэпер написал пост, в котором обвинил бывших родственников в жутких преступлениях.

«Кардашьяны — секс-работники. Они занимаются секс-трафиком всех темнокожих детей, которых производят на свет», — заявил он.

«Наказание за данное преступление, если это будет доказано, грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Но это достаточно серьезное обвинение, поэтому потребуются серьезные доказательства», — объяснил адвокат Путин.

Но на этом он не остановился. Опубликовал собственный список предателей, в который вошли в том числе Ким и дети. И добавил, что намерен подать ответный судебный иск, чтобы забрать у бывшей жены наследников. Поклонники замерли в ожидании грандиозной битвы.

«У Канье большие проблемы с психикой. Никто не исключает тот факт, что однажды он может достать нож и, собственно говоря, пырнуть кого-то. То есть это психопат, который гуляет свободно по улицам города. По мне так нужно прямо сейчас с ордером к нему в особняк, в LA (Лос-Анджелес. — Прим. ред.), наручники и на принудительное лечение», — высказался журналист Миров.

Вот только когда состоится следующая серия разборок, неизвестно. Сразу после скандальных постов в интернете Канье улетел в Японию. По словам друзей рэпера, в этой стране он чувствует себя более комфортно, чем в США. И, возможно, захочет там задержаться.

Позже исполнитель шокировал общественность, заявив, что на самом деле никогда не хотел детей от Ким Кардашьян.

«Это была моя вина. Я не хотел иметь детей от этой женщины, это не было божьим планом. Мои дети — знаменитости, но у меня нет права голоса», — признался Канье Уэст.

Многие поклонники уверены, что таким образом рэпер хочет насолить экс-супруге, но при этом забывает о чувствах своих наследников.