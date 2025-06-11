Один заболевший может заразить до 18 человек.

Летом 2025 года в России резко увеличилось число заболевших корью. Вспышки охватывают сразу несколько регионов, и в большинстве случаев болеют непривитые дети и взрослые. В беседе с URA.RU врач-инфекционист Алексей Морозов рассказал, что связывает ситуацию с падением уровня вакцинации и снижением коллективного иммунитета.

Корь — опасная вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Ее заразность сравнима с ветрянкой: если в компании хотя бы один больной, а у других нет прививки — заболеть могут почти все. По оценкам специалистов, один носитель вируса заражает до 18 человек.

Вирус особенно быстро распространяется в людных местах — торговых центрах, транспорте, на детских площадках. В жару, когда все стремятся укрыться от солнца в прохладных помещениях с кондиционерами, риск заражения возрастает многократно.

Корь начинается с высокой температуры, насморка, боли в горле и покрасневших глаз. Через несколько дней появляется сыпь — сначала на лице и шее, потом по всему телу. До этого — характерный симптом: белесые пятна на слизистой щек, так называемые пятна Бельского-Филатова-Коплика. Часто болезнь сопровождается сильной слабостью, светобоязнью, нарушением сна и аппетита.

«Корь, которая развивается у непривитых людей, может привести к серьезным осложнениям. Особенно опасна инфекция для детей до пяти лет, взрослых старше 20 лет, беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом. Многие думают, что корь — это просто сыпь и температура, но это заблуждение может стоить жизни», — пояснил врач.

Как защититься и не попасть в группу риска

Единственный надежный способ не подхватить корь — вакцинация. Это не формальность, а жизненно важная мера. Прививка входит в национальный календарь и проводится бесплатно. Первый укол — в год, второй — в шесть лет. Если все сделано вовремя, иммунитет сохраняется на десятилетия.

Тем, кто старше 18, но не болел и не прививался, врачи советуют не откладывать вакцинацию. Особенно если вы до 35 лет — в этом возрасте защита обязательна. Медики, учителя, продавцы, кондукторы, сотрудники коммунальных служб — все, кто каждый день контактирует с людьми, — могут получить прививку до 55 лет. Это критически важно для сдерживания вспышек.

«Вакцина против кори используется более 50 лет. Она безопасна, эффективна и недорога. После двукратной вакцинации формируется стойкий пожизненный иммунитет. К сожалению, многие родители отказываются от прививок, подвергая своих детей смертельной опасности», — рассказал эксперт.

Если вы тесно общались с зараженным — не паникуйте, но не ждите. Экстренная вакцинация работает, если ее провести в течение 72 часов. Детям, которым еще рано делать прививку, беременным и людям с ослабленным иммунитетом вводят иммуноглобулин — но максимум на пятый день после контакта. Иначе защита не сработает.

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