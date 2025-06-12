Владимир Путин провел совещание по новой госпрограмме вооружений до 2026 года

Опыт специальной военной операции (СВО) должен максимально использоваться в новой госпрограмме вооружений, а акцент необходимо сделать на самые современные системы. Ведь российское оружие должно отвечать всем новым вызовам, с которыми сталкивается наша страна. Такие задачи сегодня поставил президент России Владимир Путин в Кремле, где обсудил этот вопрос с военными. Особое внимание глава государства поручил уделить ядерной триаде, которая не только гарант суверенитета России, но и баланса сил в мире. С планами ознакомился корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Первое из серии совещаний, посвященных госпрограмме вооружений, достоянием общественности стало уже глубоко вечером. Кремль. За длинным столом расчет гражданских, расчет военных. Главнокомандующие видами войск, глава Минобороны России Андрей Белоусов. Рядом его первый заместитель Леонид Горнин. Он занимается финансовым обеспечением вооруженных сил. Напротив министр финансов — Антон Силуанов. Что может быть важнее денег, когда дело касается таких масштабных задач? Вовремя принятые решения.

«(Ранее — Прим. ред.) были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса, средства специальные выделены именно на эти цели — на развитие оборонно-промышленного комплекса прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужные нам объемы вооружения и техники», — сказал президент России.

То, что российская «оборонка» справляется в условиях специальной военной операции и огромном количестве санкций, видно даже не посвященным в засекреченные отчеты. Впрочем, здесь гибкость важна. Промышленные предприятия должны быть готовы в нужный момент перейти на выпуск гражданской продукции. Путин потребовал скоординировать госпрограмму с другими государственными планами. И уделить особое внимание ядерной триаде.

«Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира, самый высокий показатель», — отметил Владимир Путин.

И это тоже результат вовремя принятых решений. Производство вооружений — сфера, где ключевую роль играет финансирование и передовые свои технологии. В России и то, и другое есть. Важное замечание Путина: новые образцы появляются часто быстрее, чем необходимая инфраструктура.

«Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. Знаю, все время подписываю документы, когда приходят не от хорошей жизни, конечно, руководители и просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», — сказал глава государства.

Производство вооружений в России — не только вопрос безопасности. Военно-промышленный комплекс помогает развитию промышленности и экономики страны. Наше оружие пользуется спросом в мире. А потому в госпрограмме есть отдельное направление — экспорт. Прежде всего касается образцов, которые прошли испытания не на полигонах, а в реальных боевых условиях.

Опыт СВО показал особую роль авиации Воздушно-космических сил России. Надо отладить систему модернизации техники, ее ремонта и закупки средств поражения.

«Доминирующей силой проведения современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска, и важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности. Наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции и различных региональных конфликтов», — заявил Владимир Путин.

Слово «Орешник» в открытой части совещания не прозвучало. Но Путин отметил важность военных технологий. Нужно учитывать глобальные тенденции и попытки стран, что пытаются совершить прорыв. В новом многополярном мире их становится все больше.