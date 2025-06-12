«Свои планы есть»: Дмитрий Дюжев рассказал о будущем старшего сына

Наследник не пойдет по его стопам, а выберет другое направление деятельности.

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев поделился планами своего старшего сына, которому скоро исполнится 17 лет. По словам звезды «Бригады», наследник не пойдет по его стопам, а выберет другое направление деятельности. Подробностями актер не поделился Об этом сообщает 7Дней.ru.

Также Дюжев отметил, что сын, пусть и окончит школу только в следующем году, уже знает, чем займется в будущем.

«У сына свои есть планы», — заявил актер.

Как отмечает сам артист, он специально не показывает сыновьям криминальные фильмы со своим участием. Дюжев объясняет это недостатком опыта и еще не сформировавшимся мировоззрением.

Дмитрий Дюжев женился на Татьяне Зайцевой 14 февраля 2008 года. Свидетелями на свадьбе выступили коллеги актера — Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Спустя несколько месяцев пара обвенчалась. Первый сын Иван родился 7 августа 2008-го, спустя чуть больше двух недель после церковного обряда. Второй наследник появился на свет спустя семь лет. Он получил такое же имя, как и отец — Дмитрий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев поделился ощущениями после погружения в прорубь на Крещение 19 января. Заслуженный артист РФ отметил, что совершает омовение в купели каждый год. Мужчина считает, что погружение в морозную воду поможет сохранить единение с Богом.