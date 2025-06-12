«Я горжусь!» — Елена Захарова впервые выступила на сцене вместе с дочерью

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

Актриса Елена Захарова впервые выступила со своей 8-летней дочерью

«Я горжусь!» — Елена Захарова впервые выступила на сцене вместе с дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дебютом для восьмилетней артистки стал музыкальный спектакль «День рождения Мэри Поппинс».

Российская актриса театра и кино Елена Захарова поделилась первым выступлением своей дочери Майи на большой сцене. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Дебютом для восьмилетней артистки стал музыкальный спектакль по мотивам сказок П. Л. Трэверс «День рождения Мэри Поппинс», где она сыграла вместе с мамой.

«У нее состоялся дебют на сцене Большого зала Московской государственной консерватории. Я играла Мэри Поппинс, она играла Джейн. Причем это была идея продюсера проекта — пригласить Майю на эту роль. Майя ничего не забыла, ничего не перепутала, хотя у нас было очень маленькое количество репетиций. Я горжусь ею! Она и танцевала, и играла со словами», — рассказала мать дебютантки.

Известно, что Захарова не отдала дочь в детский сад. Но зато водила на множество развивающих кружков, а также на балет, в котором Майя делает значительные успехи.

Актриса Елена Захарова уже была однажды замужем. В 2010 году стало известно, что брак состоится с Сергеем Мамотовым, генеральным директором фирмы Systematic Software Solutions. В феврале следующего года у пары родилась дочь Анна-Мария. Через восемь месяцев случилась трагедия: ребенок скончался. Практически сразу после этого брак распался. Однако в 2017-м Елена снова стала мамой. У нее родилась дочка Майя. Долгое время актриса не показывала ребенка на публике. Имя же отца актриса до сих пор держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Елена Захарова, которой не так давно исполнилось 50 лет, не приемлет уколы красоты для сохранения молодости. В уходе за собой она предпочитает проверенные методы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:06
В России создадут общий портал с данными о гидах и гостиницах
4:46
Ученые из Европы впервые в истории получили снимки полюсов Солнца
4:24
Президент Республики Сербской Додик поздравил россиян с Днем России
4:01
Маэстро — 50: Денис Мацуев отметил юбилей концертом в зале имени Чайковского
3:39
«Я горжусь!» — Елена Захарова впервые выступила на сцене вместе с дочерью
3:15
Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов отказался от общения с ними

Сейчас читают

Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025