Ка-52М уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 44 0

Вертолет Ка-52М уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар наносился авиационными ракетами.

Экипаж ударного вертолета Ка-52М уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился с применением авиационных управляемых ракет по заранее установленным и подтвержденным разведкой координатам. После выполнения боевой задачи экипаж совершил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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