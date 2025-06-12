Камера сняла момент взлета и крушения самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии

В Сети были опубликованы записи с камер, на которых видно, как самолет Boeing 787 Dreamliner в Индии взлетел, а затем рухнул на жилой квартал возле города Ахмадабад.

На записях четко видно, что лайнер не успел даже набрать нужную высоту. Он начал падать спустя несколько секунд нахождения в воздушном пространстве.

На борту лайнера было 232 пассажира и 12 членов экипажа. Агентство The Associated Press сообщило со ссылкой на представителя полиции Индии, что все они погибли.

«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил», — сказал правоохранитель.

Однако местные СМИ позднее рассказали об одном выжившем. Мужчина не просто сохранил свою жизнь, но и смог самостоятельно покинуть самолет.

В ходе катастрофы погибли также местные жители, так как самолет упал в жилом районе. Лайнер Boeing 787 Dreamliner должен был выполнить рейс из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в Лондон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа возможная причина крушения самолета в Индии.