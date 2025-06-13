Из-за шторма на Северном Кавказе в Каспийске обрушилась сцена у «Анжи Арены»

Сильнейший шторм обрушился на Северный Кавказ. Из-за ураганного ветра пострадали объекты на территориях Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В городе Каспийске обрушилась сцена у крупнейшего в республике стадиона «Анжи Арена», соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По данным источников, все экстренные службы Дагестана приведены в режим повышенной готовности. Сцена у стадиона — далеко не единственная постройка, пострадавшая в результате разгула стихии. В ряде районов были повреждены опоры линий электропередач (ЛЭП), повалены деревья.

По информации межрегиональной компании «Россети Северный Кавказ», скорость ветра в регионе доходит до 35 метров в секунду и сопровождается сильными ливнями с грозой. Специалисты уже приступили к восстановлению ЛЭП.

Обстановку в своем Telegram-канале прокомментировал депутат народного собрания Дагестана Нариман Темуркаев. Он сообщил, что администрация Махачкалы и центр управления регионом собирают обращения от граждан о поврежденных объектах.

Коммунальные службы столицы разбираются с аварийной ситуацией на улице Гамидова, бригада рабочих направлена и на улицу Даниялова, где рухнуло дерево. Темуркаев призывает махачкалинцев сообщать властям о ЧП всеми удобными способами.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях разрушительного шторма в Сыктывкаре.