Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

Китайскому лидеру исполнилось 72 года.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом 15 июня рассказал журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.
Он сообщил, что президент тепло поздравил председателя КНР с праздником. Си Цзиньпину исполнилось 72 года.
«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», — уточнил Песков.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 8 мая Си Цзиньпин выразил готовность Китая совместно с Россией отстаивать историческую правду о Второй мировой войне и поддерживать авторитет Организации Объединенных Наций.
Глава КНР также подчеркнул, что для обеих стран крайне важно продолжать развивать и углублять отношения между Китаем и Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре глава Российской Федерации Владимир Путин нанесет визит в Китайскую Народную Республику. В это время в КНР пройдут посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией торжества. Президент РФ отметил символичность взаимных визитов.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?