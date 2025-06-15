Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 66 0

Китайскому лидеру исполнилось 72 года.

Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом 15 июня рассказал журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

Он сообщил, что президент тепло поздравил председателя КНР с праздником. Си Цзиньпину исполнилось 72 года.

«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», — уточнил Песков.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 8 мая Си Цзиньпин выразил готовность Китая совместно с Россией отстаивать историческую правду о Второй мировой войне и поддерживать авторитет Организации Объединенных Наций.

Глава КНР также подчеркнул, что для обеих стран крайне важно продолжать развивать и углублять отношения между Китаем и Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре глава Российской Федерации Владимир Путин нанесет визит в Китайскую Народную Республику. В это время в КНР пройдут посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией торжества. Президент РФ отметил символичность взаимных визитов.

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