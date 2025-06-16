ФНС усилила контроль за фиктивной миграцией бизнеса в низконалоговые регионы

К таким субъектам относятся Удмуртия, Калмыкия, Чечня и Крым.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) усилила контроль за компаниями в связи с массовой фиктивной миграцией бизнеса в регионы, где действует льготная налоговая ставка для предпринимателей. Об этом пишут «Ведомости».

«Ужесточение контроля происходит на фоне вступления в силу нового закона, который призван остановить фиктивный переезд в такие субъекты. Традиционно к ним относят, например, Удмуртию, Калмыкию, Мордовию, Чечню, Крым и другие», — сообщается в материале.

Упрощенная система налогообложения была введена в России в 2002 году. Ее основная цель — снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, а также облегчение и упрощение ведения налогового и бухгалтерского учета. На данный момент с доходов по такой системе уплачивается налог в размере 6% или же от 5 до 15%, если речь идет о доходах, уменьшенных на величину расходов.

Регионы с такой системой налогообложения очень популярны среди новых компаний. Так, только в Калмыкии численность предпринимателей выросла на 28,8% с 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Президент России Владимир Путин выступил за введение налогового вычета для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают ГТО.