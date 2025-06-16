Ученые из Петербурга создали атомно-силовой микроскоп

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В России создали атомно-силовой микроскоп

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прибор может одновременно собирать данные сразу по двум ключевым параметрам: рельефу поверхности и химическому составу веществ.

Заглянуть внутрь клетки, изучить десятки важнейших параметров теперь можно с помощью атомно-силового микроскопа. Его изобрели ученые из Петербурга.

Сейчас этот аппарат — единственный в своем роде на всю страну. Новейшая разработка позволяет одновременно собирать данные как о поверхности вещества, так и о его химическом составе. Причем за один раз в режиме реального времени можно исследовать сразу 90 образцов.

«Здесь идет совмещение атомно-силовой микроскопии — микроскопии, которая позволяет нам измерять рельеф поверхности в нанометровом масштабе, измерять наномеханические свойства… Также он совмещен с рамазондом. Мы можем определять качественный состав наших веществ», — поясняет Олег Новиков, лаборант НОЦ инфохимии ИТМО.

Сейчас исследователи на стадии доработки устройства. Чтобы сделать его еще точнее, они планируют убрать оператора за пределы стерильного куба, а его работу передать роботизированной руке. Это снизит риск ошибок, повысит точность для работы с чувствительными образцами.

Новейший микроскоп будет полезен в промышленности, медицине и сфере высоких технологий.

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