В Петербурге все готово к проведению ПМЭФ-2025

На форуме ожидается участие экспертов из 137 стран.

Три дня остается до открытия в Петербурге международного экономического форума. Свое участие в нем подтвердили эксперты из 137 стран. Главным событием станет пленарное заседание, которое откроет президент Владимир Путин. Форум будет еще масштабнее — организаторы готовят новые площадки, выставочные площади и даже меню. Ожидается и рекорд по числу заключенных соглашений. В прошлом году сумма всех контрактов превысила шесть триллионов рублей. О последних приготовлениях рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Даже при учете, что подготовка к форуму начинается задолго, в самый последний момент что-то да доделывают. Отстраивают экраны, звук, свет, камеры. Если надо — высаживают цветы. Например, стенд в виде знамени Победы из нескольких тысяч алых гвоздик. И каждая страна, каждый регион, каждая отдельная компания старается сделать так, чтобы ее место на этом форуме стало самым-самым.

«Появилось более 6000 квадратных метров новых выставочных площадей и, конечно, новые рестораны», — рассказывает Алексей Вальков, директор ПМЭФ, заместитель директора фонда «Росконгресс».

Основной ресторан форума в этом году расположили в двухэтажном отдельном павильоне на улице. Один сет обойдется гостям в 6500 рублей, акцент сделали на местной, на локальной кухне, но в то же время к созданию меню приложили руку и итальянские шеф-повара.

«Форель радужная, салат с ростбифом и для вегетарианцев мы подготовили салат из свеклы с сыром тофу и сливовым вареньем», — перечисляет Антон Грибанов, бренд шеф-повар ресторана «ПМЭФ-2025».

В ресторане «Варево» со старорусской кухней, расположенном на седьмом этаже и цены выше. За 6800 предложат тельное из краба. За 2300 рублей — «уху из петуха».

«Средний чек? В районе 5000 рублей. Если мало поест…» — говорит Алексей Беликов, шеф-повар ресторана «Варево».

На протяжении последних нескольких лет официальными автомобилями форума становятся представители китайского автопрома. Такого большого джипа у форума еще не было. Посмотрим, как на пассажирском сидении. Открываем — выезжает подножка.

«Это стильный и брутальный автомобиль с комфортным и просторным салоном. Двухзонный климат-контроль, массажные кресла… Панорамная крыша, посмотреть вокруг города, это прям то, что нужно», — описывает машину водитель Евгений Федоров.

Рядом с официальными авто форума — совсем другие. Одна машина обрабатывает виноградники, а рядом с ней — увешанный камерами огромный беспилотный КАМАЗ.

Техническим новинкам отвели отдельное место. Встречает гостей робот-консьерж.

Новая зона «Покупай российское», «Агрокластер», десятки залов для переговоров и пленарных заседаний. В прошлом году участники подписали соглашений более чем на шесть триллионов рублей.

Те, кто не попал на саммит, не пропустят новостей с его полей. Студия «Известий уже готова начать вещание.

«Мультимедийный информационный центр „Известия“ представлен телевизионной студией. Одна работает на прямой эфир, а вторая студия работает на встречи с гостями», — уточняет Светлана Король, менеджер проекта по реализации выставочного стенда МИЦ «Известия».

Окончательно шуруповерты, пылесосы, дрели замолчат только вечером 17-го числа. А уже 18 июня на четыре дня Петербург и его форум станет главной площадкой для дискуссий и ключевых решений, от которых, без преувеличения, будет зависеть благосостояние и комфорт каждого жителя нашей страны.