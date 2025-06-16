Собянин рассказал, что ждет гостей форума-фестиваля «Москва 2030» в этом году

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мероприятие состоится на нескольких площадках, включая ЦВЗ «Манеж», Гостиный Двор, парки «Зарядье», «Музеон» и спорткомплекс «Лужники». Впервые форум-фестиваль состоится на ВДНХ, кинозаводе «Москино» и в Парке 50-летия Октября.

Как отметил Собянин, цель мероприятия — вовлечь молодежь в диалог с городом, подготовить их к вызовам будущего и обучить навыкам, которые будут востребованы в экономике будущего. Для этого будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое.

Посетители смогут увидеть технические решения, которые уже используются в Москве, принять участие в интерактивных мероприятиях и иммерсивных шоу, а также посетить образовательные лекции и дискуссии.

Кроме того, эксперты простым языком расскажут о технологическом прогрессе в разных отраслях и о том, какие достижения внедряются в городе уже сейчас.

Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить свою готовность к работе в ИТ-отрасли.