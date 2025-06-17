В Петербург начали прибывать первые гости ПМЭФ-2025

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Участие в экономическом форуме подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Чуть больше суток остается до открытия в Петербурге международного экономического форума. Там уже все готово к проведению одного из самых значимых деловых событий в мире. Свое участие в нем подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран. Первые гости уже приехали в город.

«В этом году основное внимание уделяется цифровизации и изменению климата. Мы работаем над цифровизацией для реализации множества проектов в странах БРИКС — цифровизация, искусственный интеллект и нейротехнологии очень важны. Я думаю, также важную роль сейчас играют малый и средний бизнес, а также сельское хозяйство», — подчеркнула Пурнима Ананд, президент международного форума стран БРИКС.

Петербургский международный экономический форум продлится до 21 июня. В прошлом году, несмотря на геополитические ограничения, было заключено рекордное количество контрактов на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей.

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