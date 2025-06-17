С возвращающихся на рынок РФ брендов предложили брать компенсацию
Правительство рассмотрит идею брать компенсацию с возвращающихся в РФ брендов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/KOR_/Артем Коротаев; 5-tv.ru
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В частности, западные компании хотят обязать оплатить потери россиян от отключенных функций в технике.
Зарубежные компании, которые захотят вернуться на российский рынок, могут заставить компенсировать убытки потребителей. Как выяснили «Известия», с такой инициативой общественники обратились в правительство.
Они считают, что эти меры нужно ввести против брендов, которые уходя из нашей страны отключили часть функций своей техники.
Деньги предлагают переводить в специальный фонд, его размер, по предварительным подсчетам, должен составить не менее 400 миллиардов рублей.
Такой взнос хотят сделать обязательным условием для возвращения иностранных компаний в Россию.
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