С возвращающихся на рынок РФ брендов предложили брать компенсацию

В частности, западные компании хотят обязать оплатить потери россиян от отключенных функций в технике.

Зарубежные компании, которые захотят вернуться на российский рынок, могут заставить компенсировать убытки потребителей. Как выяснили «Известия», с такой инициативой общественники обратились в правительство.

Они считают, что эти меры нужно ввести против брендов, которые уходя из нашей страны отключили часть функций своей техники.

Деньги предлагают переводить в специальный фонд, его размер, по предварительным подсчетам, должен составить не менее 400 миллиардов рублей.

Такой взнос хотят сделать обязательным условием для возвращения иностранных компаний в Россию.