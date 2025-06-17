В России предложили отменить каникулы в январе и мае

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 90 0

Вице-президент «Опоры России»: в РФ нужно отменить каникулы в мае и январе

В России предложили отменить каникулы в январе и мае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Есть альтернатива длинным выходным, но устроит ли она людей?

В России необходимо отменить длинные январские и майские каникулы. Альтернатива — шесть сокращенных рабочих недель по три дня. Такое предложение выдвинул вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с изданием Газета.ру.

По мнению Пищальникова, этот шаг создаст баланс между отдыхом и работой в течение года. Выходные дни станут регулярными, однако производительности труда это не навредит, ведь бизнес сможет осуществлять деятельность без длительных простоев.

«Гибкие форматы — сокращенные недели, дополнительные выходные в низкозагруженные месяцы, адаптивные графики — уже стали частью трудовых моделей в ряде стран. Россия также может двигаться в этом направлении — с учетом своей специфики и уважением к культурным привычкам», — заявил вице-президент «Опоры России».

Он объяснил, что праздничные каникулы и долгие выходные — приятная передышка для сотрудников, однако подобный формат далек от идеала. Совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул составляют около 1% ВВП.

Учитывая, что компаниям приходится «замораживать» всю свою деятельность на несколько дней, эти показатели неудивительны. Теряется как рабочее время, так и реальная прибыль. Замедляется оборот, снижается эффективность сделок, откладывается реализация проектов.

«В условиях жесткой конкуренции и плотного графика каждая остановка может обернуться упущенной возможностью. Компании становятся менее эффективными и прибыльными. То есть становится меньше ресурсов на повышение зарплат, премии и развитие», — добавил Пищальников.

Однако самое разрушительное влияние долгие перерывы оказывают на мотивацию коллектива. Эксперты пришли к выводу о том, что после отпуска сотруднику требуется от трех до пяти рабочих дней, чтобы вернуться к прежнему ритму, подчеркнул вице-президент «Опоры России».

«Постпраздничный синдром» — явление, которое тормозит выполнение задач и снижает общую продуктивность команды, заявил Пищальников. Он отметил, что это особенно актуально для отраслей, в которых основную роль бесперебойная работа и строгое попадание в сроки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России началась короткая рабочая неделя.

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