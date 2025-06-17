Подавлять эмоции — вредно для ментального здоровья.

Психолог Лариса Никитина порекомендовала мужчинам плакать тогда, когда они захотят. Специалист считает, что подавлять эмоции — вредно для здоровья. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Согласно исследованиям, 40% американцев плачут еженедельно, а в России — всего лишь 28%. Это связано с культурными особенностями двух стран. Например, в России всегда, как правило, порицали проявление слабости, а особенно это касалось мужчин. Часто родители говорили мальчикам: «Ревешь как девочка». Что, в свою очередь, заставляло ребенка закрываться в себе.

«Это стало родовой установкой: «Будь сильным», — отметила психолог.

Во взрослом возрасте это опасно тем, что взрослые мужчины не могут точно описать свои эмоции, заменяя «чувствую» на «думаю».

Американцы, по мнению психолога, более открыты. Может быть, это связано с тем, что они не переживали масштабных потрясений как русские. Эксперт рассказала, что на Западе на конференциях мужчины свободно плачут, обнимаются и делают комплименты без подтекста.

Эксперт посоветовала мужчинам плакать так часто, как хочет их организм. Волю эмоциям может дать тяжелый период, трогательный фильм или стресс — и это нормально. Лариса Никитина добавила, что слезы — не слабость, а физиологический механизм регуляции, который важен.

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