Как ветром сдуло: куда с российских улиц пропали все квадроберы

Еще недавно это был один из самых популярных трендов.

Квадроберство теперь не является трендом, поэтому дети больше этим не увлекаются. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова в беседе с Газета.ру.

«Действительно, мода на квадроберов прошла, и количество заинтересованных лиц снизилось», — говорит специалист.

Как отметил эксперт, детям очень важно следовать моде. Именно поэтому данное хобби стало таким недолговечным. Однако квадроберы все еще есть и до сих пор активно ведут соцсети.

«Тем не менее все равно они ведут свои соцсети, продолжают выставлять свои ролики, но, так как опасности под этим действием никакой нет, то, соответственно, и обсуждения стихли, и интерес общественности к этому пропал», — добавила Наумова.

Ранее 5-tv.ru писал, как понять, что ваш ребенок — квадробер, и когда бить тревогу. Вроде невинная семейная забава. Или нет? Для того чтобы узнать, что будет дальше, надо посмотреть, во что это движение превратилось там, где оно зародилось. Корреспондент «Известий» Александр Морозов на это решился.

Тема квадроберов даже дошла до самого верха. О них заговорил МИД РФ. Как потом объяснил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, тема квадроберов в беседе с армянским коллегой возникла спонтанно. Они коротали время перед началом официального мероприятия, наш министр посмотрел новости в телефоне, а там мама на поводке выгуливает сынишку.