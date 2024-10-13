Дети-квадроберы: когда родителям бить тревогу

В каком случае это действительно безобидное увлечение, а в каком — отклонение?

Пару лет назад мы смеялись над американскими школьниками, которые изображали из себя домашних животных. Но сейчас мы открываем российские соцсети, и что мы видим в новостях? Они уже у нас. На этой неделе проблема дошла до самого верха. О квадроберах заговорил МИД РФ.

Как потом объяснил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, тема квадроберов в беседе с армянским коллегой возникла спонтанно. Они коротали время перед началом официального мероприятия, наш министр посмотрел новости в телефоне, а там мама на поводке выгуливает сынишку.

Вроде, невинная семейная забава. Или нет? Для того чтобы узнать, что будет дальше, надо посмотреть, во что это движение превратилось там, где оно зародилось. Корреспондент «Известий» Александр Морозов на это решился.

Сначала они мяукают и лают, потом прыгают и ползают. Рычат, иногда кусаются

«Мы можем сказать, что сама по себе деятельность опасности не несет. Там важны нюансы, потому что, если ребенок ведет себя неадекватно или подросток, что такое неадекватно? Теряется вот эта грань между реальностью и игрой», — комментирует практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

Больше вопросов про адекватность иногда возникает к родителям, которые идут на поводу у детей.

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Омск. Молодая мама выгуливает своего ребенка на поводке, как собаку. А это уже Рязань. Дочь Ольги — кошечка. В таком образе ребенок уже полтора года прыгает по детской площадке во дворе дома. По словам мамы, она выгуливает дочь, когда во дворе никого нет. Люди на ребенка в кошачьей маске реагируют неадекватно.

«Их что, квадробер покусал? Я думаю, они даже и не видели этих квадроберов в жизни», — рассказывает мама квадробера Ольга Петрова.

И это тот случай, когда это действительно безобидное увлечение. Дочери Ольги еще нет и десяти лет.

«Бить тревогу нужно начинать приблизительно с 12 лет, потому что ребенок в этом возрасте уже должен не играть. То есть он должен сидеть и заниматься вместе с Петечкой, Васечкой и Машечкой таким активным общением и узнавать, что такое дружба, что такое отношения, как их выстраивать», — говорит детский психолог Дарья Дугинцова.

Специальные игрушки, аксессуары и даже квадроберская еда. Кажется, пустого шума вокруг явления больше, чем роликов в Сети. Другие сами старательно раздувают ажиотаж — вот в одном из петербургских рекламных агентств требуется квадробер.

Результата — ноль, обсуждений и цитирований — масса. И за всем этим шумом теряется главная опасность: если увлечься дольше положенного, можно незаметно ускакать в совсем дремучие дебри.

В стаи квадроберов встали внедряться и те, кто не прочь поиграть с детьми в более откровенные игры.

«Если они в масках пытаются куда-то втереться к детям. Вот я считаю, что нужно очень пристальное внимание обратить на этих взрослых», — комментирует врач-психиатр Василий Шуров.

На родине подозрительной как бы гимнастики ее адептов незаметно выделили не просто в спортсменов, а в отдельный гендер. Их там и так уже официально 72 штуки и почти 300 подвидов.

«Им плевать на мораль и этику, деструктивные для детей субкультуры и сообщества распространяются на Европу, Россию и Азию», — рассказывает доктор медицинских наук, психиатр Вильфред Мейснер.

«Могу с уверенностью сказать, что для всех детей традиционное представление о гендере лучшим образом влияет на их психику и формирование личности», — говорит профессор кафедры психологии, социальной работы и здравоохранения Кембриджского университета Джон Стюарт.

А это уже следующий этап эволюции квадробинга «паппи-плей или щенячьи игры». Это движение БДСМ, когда человек полностью утрачивает человеческий облик и подчиняется своему хозяину. В США даже сняли фильм про таких щенков.

В странах Балтии для любителей нетрадиционных игр всех мастей организовали фестиваль, он пройдет в ноябре. Дресс-код: собачьи маски, строгие ошейники, кожаные портупеи.

«Борясь якобы за права ЛГБТ*, они создали кучу непонятных гендеров. Это уже не здорово», — комментирует психолог Сюзан Фовард.

Сейчас в России разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберов. Надел костюм представителя животного мира — получи штраф.

За выгул детей на четвереньках будут штрафовать от одной тысячи по пяти тысяч рублей. Если квадробер пустил в ход зубы и покусал кого-то, ответить придется уже по уголовному кодексу.

Авторы инициативы обещают не штрафовать родителей детсадовцев за утренники. Костюмы зайчиков, лисичек или снежинок — это все-таки часть нашей истории. Да и возраст как раз тот, в котором психологи не видят проблем. Главное — не заиграться.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России