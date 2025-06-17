На кого учиться? Самые востребованные профессии России в 2025 году

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 78 0

В РФ востребованы специалисты в области высоких технологий, IT и медицины

На кого учиться: собрали самые востребованные профессии России в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Рассмотрели какие направления обещают стабильность и высокий доход в ближайшие годы.

С течением времени рынок труда в России продолжает активно меняться под влиянием цифровизации, автоматизации и развития искусственного интеллекта. В информационный век появляются новые специальности, которые никогда ранее не существовали, а забытые старые и вовсе чаще всего заменяет искусственный интеллект. Как не попасться в уловку нейросетей? В статье разобрали топ самых перспективных сфер деятельности в 2025 году.

Как утверждают в Life.ru, особенно востребованными становятся специалисты в области высоких технологий, IT, медицины, нефтегазовой промышленности и авиации.

Самыми перспективными считаются инженеры по искусственному интеллекту, DevOps-инженеры, архитекторы программного обеспечения, эксперты по информационной безопасности и разработчики в области Web 3.0 и блокчейна. Их заработки начинаются от 200–250 тысяч рублей и выше.

Высоко оцениваются специалисты, умеющие внедрять цифровые решения в бизнес-процессы, в том числе в сфере HR. Востребованность сохраняется и у 1С-разработчиков, а также у специалистов по этичному ИИ, работающих на стыке технологий и этических норм.

В традиционных сферах также наблюдается рост. Так, в медицине все больше требуются узкие специалисты — хирурги, онкологи, кардиологи, анестезиологи. Их зарплаты варьируются от 75 до 100 тысяч рублей.

В авиационной отрасли востребованы пилоты, диспетчеры, авиаинженеры и техники.

В нефтегазовой промышленности особенно нужны инженеры и геологи, которые могут работать в условиях санкций и закрытого внешнего рынка. Здесь зарплаты могут достигать 200 тысяч рублей и выше.

Чтобы получить одну из этих профессий, выпускникам школ стоит выбирать учебные заведения, предлагающие современные образовательные программы. После 9 класса в Москве можно поступить в такие колледжи, как Колледж предпринимательства № 11, Колледж связи № 54, Колледж архитектуры и строительства № 7 и другие. Эти учреждения обучают будущих специалистов в области IT, архитектуры, экономики, программирования, телекоммуникаций и инженерии.

Выпускникам 11-х классов стоит обратить внимание на ведущие вузы страны: МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РУДН, Сколтех, РАНХиГС, а также крупные федеральные университеты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Томске, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Именно эти университеты обеспечивают качественную подготовку по востребованным специальностям и предлагают актуальные образовательные программы, ориентированные на потребности рынка труда.

В 2025 году карьерный рост будет зависеть от нескольких факторов, а именно цифровых навыков, умения работать с данными и автоматизированными системами, а также готовности адаптироваться к новым технологиям.

Важным направлением остается импортозамещение, что создает спрос на специалистов в сфере логистики, маркетинга, промышленного производства и управления проектами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об увеличении зарплат россиян в следующем году.

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