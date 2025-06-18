Назло им выживи: генокод русского солдата в повести «В списках не значился»

Сотни русских душ навсегда впечатаны в маленький красный кирпич Брестской крепости, а напоенная кровью земля стала пухом.

Одна из непростых вещей в жизни — осознание, что ее ценность заключена в трудностях и благочестии. Кого можно считать русским, что объединяет народ во все времена, и может ли обыкновенный зумер проявить высший героизм, как его бабушки и дедушки во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), — эксклюзивно поговорили с труппой театра «Современник» на пресс-показе спектакля «В списках не значился».

Перед нынешним поколением молодых и юных вот уже 80 лет предстает пример большого героизма в лицах причастных к Великой Победе. Благодаря дедам и прадедам, воздух свободы бесконечным потоком наполняет легкие гордых русских и пропитывает преданные Отечеству сердца.

В повести Бориса Васильева «В списках не значился» молодой солдат, который еще не включен в состав армии, горит желанием защищать Родину! В постановке на сцене «Современника» роль Николая Плужникова исполнил молодой актер труппы театра Табакова — Владислав Миллер. Артист признался, что во время работы над образом нашел пересечение между прошлым и настоящим:

«На роль вдохновлялся своими родными. А еще ровно 84 года назад мой прадед получил медаль „За отвагу“, когда точно также, как Плужников, решился пойти защищать Родину, еще не значившись в списках. А я как раз играю этого героя в спектакле. Так что, это в генокоде у нас!» — уверяет Миллер.

В наши дни такие «Плужниковы» уже в глубоко преклонном возрасте и носят статус ветеранов. Но история довольно циклична. И новые времена не породили, к счастью, слабых людей. Герои есть и среди молодых, как их принято называть зумеров!

«И такие же молодые ребята, кто сейчас защищают нашу Родину, проявляют великий героизм!» — подмечает Машков.

Представление в театре соединено с элементами кинематографии. Так, грандиозную битву «за Брестский кирпич», описанную Борисом Васильевым, удалось передать на одной сцене «Современника» сразу в двух жанрах — новаторство Машкова.

«Вообще, то, что придумывает Владимир Львович — мы чаще всего никогда в таком не участвовали…», — делится Яна Сексте, исполнившая роль тети Христи.

Героиня Сексте — Христина Яновна — местная жительница Брестской крепости. Она являлась матерью всех ее обитателей. По национальности Христя украинка, но ее любовь и тепло в адрес советских военных — большой вклад в победу Красной армии! Тогда все национальности объединяло гордое звание — «русский солдат»! Владимир Львович подхватил мысль автора «В списках не значился» о том, что называть себя «русским» — не означает конкретную национальную принадлежность. Быть русским — это соединять в себе все народы, это гордое «звание», честь которого нужно уметь нести с достоинством в сердце. Тема национальной идентичности открыто затронута и в самом тексте Борисом Васильевым. Когда возлюбленную Плужникова Мирру называют «жидовочкой», молодой офицер вступается за нее, говоря, что русские — не нацисты и словом таким выражаться право не имеют!

«Мы в нашей стране объединены языком и темпераментом — все национальности! И вот это понятие „русский“, — оно включает в себя огромную многонациональную родину, в которой и чеченец, и молдованин, и татарин, и башкир, и якут, и другие — все русские!» — говорит о человекоориентированности нашего народа режиссер фильма и спектакля Владимир Машков.

Каждый разбитый кирпичик нашей родины — дорог не только солдату, который воевал за его принадлежность. В обороне за Брестскую крепость полегли деды и прадеды. Значит, долг живущего сейчас поколения не только об этом подвиге помнить, но и ощущать свою причастность ко всем расколам родины. Ведь в каждом брестском кирпичике течет и наша кровь, и наших детей, и будущих внуков. И на вопрос — «Кому нужны эти кирпичи?». Ответ следует незамедлительный — «Русским»!

Осмыслением нашего прошлого занялись и представители российской эстрады. Как сообщал ранее 5-tv.ru, созданная к фильму «В списках не значился» композиция «Минута молчания» тут же приглянулась Владимиру Машкову и он предложил ее сделать саундтреком к картине, которую исполнили Александр Вайнберг, народный артист РФ Николай Расторгуев и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN.