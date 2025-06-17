Армянская церковь потребовала остановить преследование Самвела Карапетяна

Армянская апостольская церковь выступила с заявлением в защиту бизнесмена и благотворителя Самвела Карапетяна. На официальном сайте церкви появился призыв немедленно прекратить давление на главу группы компаний «Ташир».

«Мы решительно осуждаем это преследование, явно продиктованное политическими мотивами», — подчеркивают в сообщении.

Церковь считает действия властей незаконными и требует остановить их без промедления.

Речь идет о человеке с громким именем и многолетней историей поддержки национальных инициатив. Самвел Карапетян — не только предприниматель, но и один из крупнейших меценатов, инвестировавший миллионы в культурные и социальные проекты Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Армении усиливается давление на главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. По информации источника, силовики пытаются задержать бизнесмена после его заявления в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ). В его ереванском особняке проходят обыски, несколько человек уже задержаны. Сам Карапетян в их числе не значится.

Правоохранители следят за домом предпринимателя с помощью дронов.