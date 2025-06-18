Решение стало частью обновленной стратегии страны.

Гренландия больше не входит в зону ответственности Европейского командования США. Президент страны Дональд Трамп передал арктический остров под контроль Северного командования, о чем сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Решение стало частью обновленной стратегии боевого командования, согласно которой мир поделен на зоны ответственности американских вооруженных сил.

Что это значит? Как пояснили в Пентагоне, передача Гренландии укрепит оборону западного полушария, улучшит защиту самих США и сблизит Вашингтон с северными союзниками. Новая структура, по словам Парнелла, позволит сосредоточить больше внимания на стратегической роли Арктики в глобальной безопасности.

«Присоединение Гренландии к Северному командованию будет означать, что к ней будут относиться не как к форпосту, а как к краеугольному камню позиции США по обеспечению безопасности на Крайнем Севере», — отметила Айрис Фергюсон, ранее работавшая в Пентагоне над вопросами, связанными с Арктикой.

Однако перемены могут вызвать напряжение. Фергюсон считает, что такой шаг способен вызвать недовольство европейских партнеров, особенно Дании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп досрочно уехал с саммита G7 в Канаде.