В России предлагают запретить рекламу эскорт-услуг

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В России запретят рекламу эскорт-услуг

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нарушителям будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.

В России хотят запретить пропаганду эскорт-услуг, а для нарушителей установить штраф от пяти тысяч до одного миллиона рублей. И это напрямую коснется блогеров, которые в соцсетях рассказывают, как легко заработать деньги и вести роскошный образ жизни, практически не прилагая усилий. Для убедительности приглашают на лекции девушек с сомнительной репутацией, умалчивая, что их бизнес вряд ли можно назвать законным.

«Современный эскорт — это равно проституция. И нужно не смещать данные понятия, чтобы все понимали, что конкретно хотят привить и навязать молодежи», — отмечает Анна Гудкова, блогер, социально-общественный деятель.

Основная цель инициативы — прекратить подмену понятий, чтобы у совсем юных девушек не было иллюзий относительно эскорта. Только вот, что делать с художественными произведениями, например, фильмом «Красотка» с Джулией Робертс. Там вроде тоже все начиналось с проституции, которую не прикрывали эскортом. А закончилось все как у Золушки хорошо.

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