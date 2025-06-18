В России предлагают запретить рекламу эскорт-услуг

Нарушителям будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.

В России хотят запретить пропаганду эскорт-услуг, а для нарушителей установить штраф от пяти тысяч до одного миллиона рублей. И это напрямую коснется блогеров, которые в соцсетях рассказывают, как легко заработать деньги и вести роскошный образ жизни, практически не прилагая усилий. Для убедительности приглашают на лекции девушек с сомнительной репутацией, умалчивая, что их бизнес вряд ли можно назвать законным.

«Современный эскорт — это равно проституция. И нужно не смещать данные понятия, чтобы все понимали, что конкретно хотят привить и навязать молодежи», — отмечает Анна Гудкова, блогер, социально-общественный деятель.

Основная цель инициативы — прекратить подмену понятий, чтобы у совсем юных девушек не было иллюзий относительно эскорта. Только вот, что делать с художественными произведениями, например, фильмом «Красотка» с Джулией Робертс. Там вроде тоже все начиналось с проституции, которую не прикрывали эскортом. А закончилось все как у Золушки хорошо.