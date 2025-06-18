Старовойт: нужно обеспечить законодательную базу для беспилотного транспорта

Российские авиакомпании готовы заключить контракты на приобретение 200 самолетов МС-21. Об этом в студии «Известий» заявил министр транспорта России на полях Петербургского международного экономического форума.

Роман Старовойт подчеркнул, что, несмотря на санкции против авиационной отрасли, отечественные компании успешно справляются со всеми трудностями.

Развивается и беспилотный транспорт. Сейчас основная задача — подготовить законодательную базу. Чтобы он стал повседневностью и на городских улицах.

«У нас в беспилоте активно сегодня экспериментируется в общественном транспорте. Здесь Москва и Санкт-Петербург — лидеры, в том числе трамваи ходят и в Питере, и в Москве. Беспилотные грузовые автомобили, у нас больше 80 единиц сегодня, уже курсируют по М-11 и ЦКАДу. В следующем году мы ожидаем выход их на трассу М-12. Это до Казани с перспективой до Екатеринбурга», — отметил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

Сейчас беспилотники активно используются в сельском хозяйстве. Такими машинами перевезено уже более миллиона кубометров груза. Ожидается, что в будущем у каждого беспилотника будет свой уникальный номер.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».