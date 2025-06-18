Рынок РФ остается крайне привлекательным для американских компаний

Из-за санкций, наложенных на Россию, американский бизнес потерял около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды.

Многие американские компании отмечают важность российского рынка для экономики США. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2025.

«Мы общаемся с большим количеством американских бизнесов, которые также в США продвигают диалог между США и Россией. Рассказывают о том, что российский рынок крайне важен для американских компаний», — пояснил Дмитриев.

Важно и то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал нанесенный урон экономике его страны санкциями, которые они сами же наложили на РФ. Американский бизнес потерял около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды, заметил глава РФПИ.

Он сказал, что завтрак с Торговой палатой США прошел «очень успешно», а значит, диалог между нашими странами продолжится. Обе стороны стремятся исправить ошибки, которые в этом вопросе допустила администрация бывшего президента Штатов Джо Байдена.

Дмитриев подчеркнул, что приоритетом для России все еще остается поддержка и развитие отечественных предпринимателей. Но отказываться от сотрудничества с зарубежными партнерами мы не будем.

«Безусловно, приоритет правительства — это поддержка российских компаний. Но, в том числе мы видим преимущества сотрудничества как со странами глобального Юга, так и с партнерами западного мира, включая американские компании», — заметил глава РФПИ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уровень экономических связей РФ с Западом упал в десять раз.