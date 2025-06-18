Глава «Опоры России»: уровень экономических связей РФ с Западом упал в десять раз

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 83 0

Калинин: уровень экономических связей РФ с Западом упал в десять раз

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Он отметил, что на фоне тарифных войн растет интерес Китая к инвестициям в нашу страну.

На фоне введения санкций уровень экономических связей РФ с западными странами упал больше чем в десять раз. Об этом сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

По словам главы «Опоры России», после начала нового витка тарифной войны у Штатов теперь рекордный дисбаланс, и это может привести к банкротству. По его словам, «обслуживать такой внешний долг невозможно».

«В отношении России уже было введено рекордное число всяких санкций и ограничений, уровень наших экономических связей с так называемым Западом упал больше чем в десять раз», — сказал он.

В то же время тарифные войны Китая с США привели к тому, что Поднебесная меняет свои приоритеты и проявляет большой интерес к инвестициям в Россию.

Как отметил Калинин, Китай понимает, что они «могут в любой момент оказаться игрушкой в руках воротил западного мира».

Это привело к тому, что уровень российско-китайских переговоров вышел на новый, более серьезный уровень.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проект развития аэропорта Пулково представили на ПМЭФ-2025. Модернизация воздушной гавани проходит в несколько этапов.

Тема:
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