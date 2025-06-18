Актрисы не стало 18 июня.

Народная артистка России и вдова актера Сергея Юрского Наталья Тенякова могла умереть из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Такое предположение высказал коллега актрисы по фильму «Француз» Евгений Харитонов в беседе с aif.ru.

По его словам, Тенякова долгое время мучилась с давлением. Также он поделился своими воспоминаниями об актрисе.

«Это большая потеря для театра и для всей страны. Актер-чудо, человек-фонтан. Экспрессивная, яркая. Могла играть и простых женщин, и аристократок. Она запомнилась мне невероятной актрисой, с ее неповторимым тембром голоса», — сказал Харитонов.

О смерти актрисы стало известно сегодня. Ей было 80 лет.

Наталья Максимовна родилась в 1944 году в Ленинграде. Ее родители не были связаны с искусством, стать актрисой Тенякова решила по совету школьной учительницы литературы. В 1960-х поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

После окончания института вступила в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. На сцене дебютировала в роли Полли Пичем в «Трехгрошовой опере». В 1967 году начала работу в Ленинградском Большом драматическом театре (БДТ). Там быстро заняла ведущие позиции.

В 1979 году вместе с супругом, Сергеем Юрским, переехала в Москву. С 1988 года — актриса МХТ имени Чехова.

В кино Тенякова дебютировала в роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». После выхода ленты актриса стала широко известна по всей стране. Наталья также снималась в таких фильмах, как «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Наши знакомые», «Француз» и сериале «Отцы и дети».

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал Житинкин о судьбе Теняковой после смерти Юрского.