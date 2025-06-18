Родителям погибшего корреспондента «Известий» Мартемьянова передали орден Мужества

Он погиб, получив смертельные ранения в результате атаки дронов ВСУ.

Родителям погибшего на СВО корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова передали орден Мужества, присужденный президентом России Владимиром Путиным. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с вручения награды.

Передавал орден генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Он поблагодарил родителей Александра за то, что они воспитали столь храброго сына. Тюлин рассказал о том, что корреспондентом Мартемьянов работал с 2014 года, с самого начала конфликта, на передовых рубежах, в особенности в Донецке.

«Указом президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ: за мужество и отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича, корреспондента мультимедийного информационного центра „Известия“ посмертно», — зачитал указ президента при передаче награды родителям журналиста генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Саша был храбрым, очень профессиональным человеком. Он поднимал нашу профессию на новый уровень. Такие, как он, возвращают к нашей профессии уважение. У нас вызывает гордость то, что у нас есть такие коллеги», — добавил Тюлин.

Как отметила Елена Никитина, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), Мартемьянов был человеком с большим сердцем, который с 2014 года освещал события, происходящие в Донбассе.

«Он олицетворяет человека, жителя Донбасса, потому что он наделен очень мужественными чертами, у него очень большая сила духа. И при этом очень человечные черты характера. Все мы знаем его как открытого человека, готового прийти на помощь», — добавила Никитина.

Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист находился в гражданском автомобиле, который направлялся не по линии фронта, а по трассе Донецк-Горловка. Всех находившихся в салоне серьезно ранило. Но только Александр не выжил.

Президент РФ соответствующим приказом наградил Мартемьянова орденом Мужества посмертно 24 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что корреспондент Быковский рассказал о работе с Мартемьяновым. Журналисты провели бок о бок два года.